Fiorentina, con Italiano Arthur dimentica il difficile momento bianconero

La nuova avventura di Arthur Melo, alla Fiorentina, è cominciata nel migliore dei modi. Ieri il centrocampista brasiliano Arthur ha esordito con la maglia viola nel match amichevole vinto per 3-0 contro il Catanzaro. Una prima manciata di minuti in campo che l'ex Juventus ha accolto con soddisfazione, come scritto sui propri canali social: "Primi minuti e buone sensazioni! Felice!", il messaggio di Arthur. Il centrocampista giocherà in prestito a Firenze e l'annuncio è arrivato dallo stesso club bianconero tramite comunicato dove si ricorda anche il rinnovo di contratto: "Ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2026 per Arthur e, contestualmente, il prestito alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024". Il prestito è a favore della viola e prevede un pagamento di due milioni di euro, oltre al diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Ricordiamo che il centrocampista ha vestito la maglia del Liverpool la scorsa stagione, senza mai impressionare. Una sola presenza e tanti problemi fisici. Tornato a Torino per ripartire, Arthur spera che la cura Italiano possa fargli fare una grande stagione alla Fiorentina.