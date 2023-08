Fiorentina-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di contro si prevede ampio turnover da parte di Vincenzo Italiano in vista del cruciale match di giovedì al Franchi contro il Rapid. In porta debutto in viola per Christensen, in difesa Dodò a destra, Milenkovic e Martinez Quarta centrali e prima da titolare per Parisi a sinistra. Davanti alla retroguardia turno di riposo per Arthur: sarà Duncan a fare coppia con Mandragora. In attacco Beltran in campo dall'inizio con alle spalle un tridente inedito composto da Nico Gonzalez, Infantino e Kouamé.