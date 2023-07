Frosinone, Di Francesco: “Raggiungere la salvezza sarà difficile ma nulla è impossibile”

Giornata di presentazione del nuovo allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco oggi. Il mister in conferenza stampa ha ringraziato la società e poi ha parlato dei suoi progetti stagionali. "Insieme alla società potremmo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere coraggio e sorriso, che ho smarrito ultimamente e con valori umani. Ho fatto questa scelta perchè credo che qui ritroverò quel valore umano che nel calcio a volte si perde -riporta tmw.com-. Raggiungere la salvezza sarà difficile ma nulla è impossibile. Quello che posso assicurare a tutti è che questa squadra attraverso determinate tipologie di lavoro se la giocherà con tutti. Di questo ne sono convinto. Siamo ancora in costruzione, tanti elementi dell'anno scorso non ci sono, magari in 15 giorni o magari con qualche giorno in più trasformeremo questo gruppo in una squadra".