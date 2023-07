Frosinone, è Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore

Dopo la cavalcata dalla Serie B alla Serie A con la bellissima promozione ottenuta con il primo posto in classifica, il Frosinone è pronto alla nuova stagione nel massimo torneo di calcio italiano. Dopo essersi separato da Fabio Grosso, autore della scorsa annata trionfale, ecco il club ciociaro annunciare il nuovo mister. Si tratta di Eusebio Di Francesco che ha firmato il contratto che lo legherà al club per una stagione con opzione per un secondo anno in caso di salvezza.