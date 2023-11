Frosinone, Reinier: “Di Francesco mister ideale. Sogno ancora il Real Madrid”

"CON DI FRANCESCO FEELING IMMEDIATO" - Arrivato a Madrid nel 2020, proveniente dal Flamengo, Reinier non ha ancora debuttato con i Blancos, avendo finora giocato in prestito con Borussia Dortmund e Girona. L'esperienza italiana, però, può però essere quella della svolta. Grazie a una persona in particolare... “In Italia gli allenamenti sono molto duri, ma in campo mi sento molto bene e riesco a dare il meglio - ha detto Reinier - Mister Di Francesco mi ha sostenuto fin dal primo allenamento, dicendomi che devo giocare tranquillo, con il sorriso sulle labbra e dandomi una fiducia che non sentivo da tempo, permettendomi di giocare con tranquillità e di dare il meglio. Inoltre mi piace molto il suo stile di gioco, perché chiede sempre di giocare il pallone e vuole un gran pressing. Abbiamo diversi giovani molto forti, da subito nello spogliatoio si è creato il feeling giusto”