Frosinone, Stirpe: “Nuovo allenatore per un calcio propositivo con il 4-3-3”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente Maurizio Stirpe ha parlato del futuro del Frosinone. In particolare il numero uno dei Ciociari si è concentrato sul successore di Fabio Grosso in panchina, sciogliendo ogni dubbio: "Vorrei un allenatore che possa continuare e completare questo percorso che da tempo abbiamo iniziato. L'identikit riguarda due sole cose: vincere facendo un calcio propositivo. Certo, mi rendo conto che la Serie A non è la Serie B. Ma voglio che si diverta e che faccia divertire".