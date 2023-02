Gabbiadini da record con la Sampdoria: il dato (che non basta…)

L'attaccante cerca di trascina la sua squadra ma non basta.

Una doppietta che, però, non è basta alla sua Sampdoria per avere la meglio sul Monza in campionato. Stiamo parlando di Manolo Gabbiadini, bomber dei blucerchiati, che è andato a segno per ben due volte nel posticipo del lunedì di Serie A della 21^ giornata.

Due gol che lo portano a far registrare alcuni numeri record. In primis, come spiegato da Opta, si tratta della seconda doppietta in carriera nel massimo campionato italiano. La prima era arrivata sette anni fa in un Napoli-Bologna del 19 aprile 2016.

Ma c'è di più. Le due marcature al Monza portano Gabbiadini ad avere una percentuale altissima di incisività in zona gol per la sua squadra. Col 40%, infatti, l'attaccante è il secondo giocatore di Serie A che incide maggiormente per la sua squadra. Al primo posto Nzola dello Spezia col 53%.

Numeri che, presi singolarmente, sono davvero importanti ma che purtroppo non hanno aiutato fino qui i blucerchiati a lasciare le zone di bassa classifica.