Gasperini: “Punto pesante, l’Europa dà tanto ma toglie energie”

LE CONDIZIONI - "L'Atalanta sta bene in relazione ai suoi impegni. Giocare in Europa ti dà tanto ma toglie anche molte energie. Avevamo fatto bene fino al rigore poi abbiamo sofferto. L'Udinese è una squadra fisica e preparata molto bene, ma abbiamo un carattere che non finisce mai e siamo riusciti a pareggiarla. La stanchezza si è vista, va premiata la mentalità della squadra e la voglia di restare agganciati alle posizioni alte della classifica. Abbiamo delle assenze e veniamo da un ciclo di partite molto impegnativo, speriamo di recuperare energie con la sosta."

IL DOPPIO IMPEGNO - "In Europa League vogliamo centrate qualificazione e primo posto contro lo Sporting, ci consentirebbe di pensare solo al campionato fino a marzo. Abbiamo perso dei giocatori in questi impegni ma tutti quelli che hanno giocato hanno dato una bella spinta. Speriamo di recuperare Scalvini, De Ketelaere, Toloi e Ruggieri."

I PASSI FALSI DELLE RIVALI - "Non c'è rammarico. Non guardo ai risultati del Milan e del Napoli, il campionato è lunghissimo e le squadre che sono in fondo alla classifica possono mettere in difficoltà chiunque. L'Empoli ad esempio ha vinto sia a Firenze che a Napoli, l'Udinese veniva da un successo a San Siro. Ora ci aspetta il Napoli: fino ad ora abbiamo raccolto poco con le big