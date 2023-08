Genoa, amore infinito: record di abbonamenti

L'amore dei tifosi del Genoa non ha eguali in Italia e forse al mondo. Non conta la categoria ma solo la maglia. Oggi il club rossoblù ha toccato un record storico. E' stato venduto l'abbonamento numero 24290 che ha permesso al club di superare il precedente record della stagione 2009/2010, con il Genoa in Europa League quando le tessere stagionali vendute erano stato 24289. L'obiettivo è adesso quota 25000, come auspicato alcune settimane fa dall'amministratore delegato Adres Blazquez. La dead-line della Campagna Abbonamenti si staglia dietro l’angolo da cui si intravedono gli impegni ufficiali di Coppa e campionato. Alle ore 13 si contavano 2368 posti ancora disponibili in Gradinata Zena, 1469 nel settore Distinti, 1623 in Gradinata Laterale e circa 600 di Tribuna. La volata scatta adesso sull’obiettivo dichiarato delle 25mila sottoscrizioni. Pioggia di donazioni intanto per Un Cuore Grande Così.