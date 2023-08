Genoa, che tifo! Si punta quota 25 mila abbonati

Pare evidente come l'obiettivo, ora davvero raggiungibile, sia quello di arrivare a 25 mila abbonamenti. Un traguardo che sembra ampiamente alla portata. Ci sono ancora diversi giorni per incrementare i numeri attuali che già sono ottimali e che fanno comprendere l'attaccamento del popolo rossoblù al Grifone. In vista dei primi appuntamenti della stagione, poi, si attendono altri grossi risultati. Dalla sfida del Ferraris contro il Modena in Coppa Italia il prossimo 11 agosto fino al debutto contro la Fiorentina per la prima di campionato.