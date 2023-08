Genoa e Cremonese chiudono senza reti allo Zini

Il Genoa ha disputato l'ultima amichevole di questo lungo precampionato e stavolta i rossoblù non hanno vinto contro la Cremonese. Allo Zini è finita a reti bianche ed è stata una partita priva di spettacolo e con poca intensità anche perchè il grande caldo ha condizionato le due squadre. Comunque un buon test per arrivare all'impegno di Coppa Italia. Gilardino sceglie il 3-5-2 con Martinez in porta, Bani, Vogliacco, Dragusin, a centrocampo Sabelli, Thorsby che fa il suo esordio in rossoblu , con Badelj in regia c’è Strootman e sulla fascia Martin. In attacco Retegui fa coppia con Gudmundsson.