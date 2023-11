Genoa, Gilardino attende il Verona: “Dovremo essere arrabbiati. Bani ci sarà”

SU EKUBAN E PUSCAS - "Sono due giocatori molto importanti per questa squadra e devono essere trattati in questo modo. Si allenano tutti i giorni, hanno grande disponibilità sia sul lavoro di gruppo che singolo. Credo che ci sia da parte loro la consapevolezza e la voglia di dimostrare. La squadra li deve mettere nelle condizioni migliori e loro devono fare le cose che chiedo di fare e che sanno. A George ho detto che sarebbe peggio se non si trovasse in quelle situazioni. Dobbiamo pensare a lavorare e lottare per la squadra".