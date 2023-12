Genoa, Gilardino: “C’è frustrazione. È una sconfitta immeritata. Su Messias…”

Dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia, il Genoa esce sconfitto anche dall'U-Power Stadium. Il Monza ha battuto la squadra di Alberto Gilardino grazie alla rete nel finale di Dany Mota. Al termine della gara, l'allenatore rossoblù ha commentato la sconfitta ai microfoni di Dazn. "Altro gol subito nel finale? Non è solo quello. C'è un po' di frustrazione. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. È stato un primo tempo equilibrato, nella ripresa abbiamo dominato. Abbiamo occasioni per andare in vantaggio e riprenderla. In questo momento le piccole cose che concediamo si tramutano in gol. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare positivo. È un momento in cui arrivano pochi risultati positivi, soprattutto fuori casa. La mia volontà è quella di lavorare nel quotidiano e dar fiducia ai ragazzi", ha esordito Alberto Gilardino.