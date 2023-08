Genoa, Gilardino: “Lazio forte ma ho fiducia. Per i miei ragazzi mi butterei anche nel fuoco”

Dopo il ko interno, il Genoa va nella capitale per la partita del secondo turno di Serie A. A Villa Rostan l’incontro con i media alla vigilia della sfida con la Lazio all’Olimpico. Si gioca domenica alle 20:45. Queste le parole del tecnico Alberto Gilardino: "Inutile dire che affronteremo una squadra molto forte -ha sottolineato il tecnico rossoblù. Sarri è un maestro e sa come preparare la gara e metterci in difficoltà avendo giocatori di grande qualità. Uno su tutti, Immobile, attaccante con caratteristiche importanti. E' una squadra codificata per Sarri che sa come muoversi. Affronteremo la Lazio con le nostre certezze e ci siamo preparati per fare una gara tosta sapendo delle difficoltà che possiamo incontrare ma anche sapendo dove vogliamo determinare. Ai ragazzi ho chiesto una reazione che dovrà esserci. Ho piena fiducia in tutti i calciatori e io per loro mi butterei nel fuoco perchè ho grande stima dei miei ragazzi. Mi auguro che loro facciano lo stesso perchè c'è la volontà di fare la prestazione. La prestazione passa all'interno della gara da tante sfumature. Noi dovremo essere bravi a comportarci da Genoa".

SERIE A Poi Gilardino ha parlato del campionato che ha visto i rossoblù iniziare male con una sconfitta casalinga contro la Fiorentina: "Non è facile per nessuno andare sotto così sul 2-0. Non mi è piaciuto il terzo gol, c'è da fare delle valutazioni di attenzione all'interno della gara, di capire i momenti della partita e questo lo devono dare i giocatori più esperti che ho in campo. Voglio che loro si prendano delle responsabilità in campo. Da Martinez, a Bani, Strootman o Retegui a seconda di chi giocherà domani. La Serie A la conosco molto bene, ho sofferto per salvarmi e ho vinto. Per costruire un'identità di squadra ci vuole un po' di tempo, io ce l'ho chiara. E' fondamentale e determinante per me e per la squadra che ce l'abbia anche la società. Per i miei ragazzi non dormo la notte per trovare soluzioni. Con la Fiorentina ci sono state problematiche e possiamo fare meglio".