Genoa, Gilardino: “Reazione da squadra vera contro forte Atalanta”

L'analisi della sconfitta sul terreno dell'Atalanta ai microfoni di Dazn da parte del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino: "La mia squadra ha interpretato nel modo giusto la partita. Siamo stati dentro la gara per tanto tempo contro una squadra forte. Abbiamo sofferto quando c'era da stringere i denti ma dopo il gol subito abbiamo avuto una grande reazione e potevamo anche pareggiarla con un po' di lucidità. Con questo tipo di atteggiamento la mia squadra può fare bene in campionato. Contro l'Atalanta il piano gara era variabile e abbiamo cercato di creare i presupposti per fare male all’avversario. I ragazzi hanno lavorato bene in fase difensiva ed è fondamentale per il campionato che dobbiamo fare".