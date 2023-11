Genoa-Gudmundsson, ufficiale il prolungamento di contratto: ecco i dettagli

Albert Gudmundsson ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa. Con una nota ufficiale, il club rossoblù ha annunciato il prolungamento di contratto dell'attaccante islandese, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Gudmundsson è il miglior marcatore del Grifone con 5 centri in 12 partite in Serie A, e due in altrettante gare di Coppa Italia. Le sue prestazioni hanno convinto il club a blindarlo fino al 2027.