Genoa, nuovo sponsor di maglia. Zangrillo: “In A volare basso e stare a galla. Su Retegui…”

Alla vigilia di un altro considerevole cambiamento nel business dell’energia in Italia, ovvero la completa liberalizzazione del mercato che si realizzerà entro Gennaio 2024, Pulsee Luce e Gas ha scelto di scendere in campo nel massimo campionato nazionale sportivo, quello a più alta visibilità e popolarità. E ha deciso di farlo affiancandosi a un Club in piena evoluzione, che mantiene un affascinante legame con la sua ultracentenaria storia, dalla quale sta traendo l’energia giusta per raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi.

L’accordo prevede la presenza del logo di Pulsee Luce e Gas in posizione di sponsor ufficiale sul fronte della maglia da gioco in tutti i match del campionato di Serie A e di Coppa Italia delle prossime due stagioni. La collaborazione sarà impreziosita da ulteriori attività da realizzarsi durante il biennio, che vedranno protagonisti anche i canali ufficiali delle due aziende.

Il supporto ai giovani talenti, all’innovazione e alla sostenibilità sono elementi che accomunano Pulsee Luce e Gas e Genoa CFC: da una parte un brand rampante, cresciuto grazie alla scelta di tanti clienti e famiglie italiane, che offre energia elettrica 100% green ed è pronto a sbarcare in Serie A; dall’altra un Club particolarmente orientato alla sostenibilità e ad iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei propri sostenitori nonché a salvaguardare il territorio.

“Credo che le storie e il percorso di Genoa CFC e di Axpo Italia, di cui Pulsee Luce e Gas fa parte, abbiano diverse similitudini. Sono costruite sull’ambizione di team molto uniti e che si pongono obiettivi sfidanti e in costante rinnovamento - commenta Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia -.Il lavoro fatto in questi primi quattro anni dal nostro brand per le utenze domestiche si riflette perfettamente in quanto dimostrato dal Genoa nell’ultimo campionato, ovvero saper essere un game changer nel panorama calcistico italiano. Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare la nostra giusta energia al Club e di poter affiancare il Presidente Zangrillo, l’Amministratore Delegato Blazquez, il Direttore Generale Ricciardella e tutta la dirigenza, mister Gilardino, il suo staff, la squadra e i tifosi in una stagione così importante che segna il ritorno in serie A di una storica compagine del calcio italiano”.

“E’ un privilegio attivare la sponsorship di Axpo Italia e identificarci nello spirito innovatore di Pulsee Luce e Gas in materia di trasformazione energetica e produzione di modelli evoluti di sviluppo, nel rispetto di politiche ambientali certificate e sostenibili” afferma il Club CEO Andrés Blàzquez per la Società ligurenove volte campione d’Italia. “L’idea di veicolare questi temi nella nostra comunità e all’interno del mondo del calcio” rimarca il Presidente del Genoa CFC Alberto Zangrillo, “è un vettore per condividere una visione responsabile, velocizzare i processi di cambiamento in atto, centrare gli obiettivi su cui si basa la cooperazione. Siamo fieri di aprire le porte a una realtà in espansione come Pulsee Luce e Gas che porta un raggio di novità e scalda la sensibilità collettiva. La serie A è competitiva, dovremo essere in linea con le attese dei tifosi. Redegui? Preferisco non parlarne di questo straordinario calciatore. Abbiamo espresso un compiacimento per le parole del calciatore quando è arrivato in Italia. La Serie A? Meglio volare bassi e stare a galla".

Pulsee Luce e Gas

Pulsee è l’energy company full digital di Axpo Italia, quarta in Italia nel mercato libero. Pulsee, attraverso una piattaforma accessibile e intuitiva con servizi integrati su misura, propone un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la libertà di scegliere, la semplicità di fruizione, il consumo sostenibile.