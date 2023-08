Genoa, presentata la maglia away

Il Genoa ha ufficializzato la nuova maglia away. Questo il comunicato rossoblù: Kappa® e il Genoa C.F.C. sono lieti di presentare la versione Away della Kombat™ Pro 2024. Il centro R&D Kappa® ha reso omaggio alla storia del Genoa C.F.C. sviluppando una jersey che prende ispirazione dal design della maglia da trasferta utilizzata nel corso della stagione 1986 – 1987. La base di colore bianco si unisce ad una striscia orizzontale di colore blu all’altezza del petto, sulla quale campeggiano i loghi Genoa e Kappa®, e ad una striscia orizzontale di colore rosso ad altezza colletto. Gli inserti sulle maniche sono rossi e bianchi, mentre sul colletto rossi e blu. Passione, tecnica e appartenenza alla squadra unite alla tecnologia KOMBAT™ Pro si mettono al servizio dell’identità e della storia del Club genovese. Sull’inserto sul retro del collo è applicato il lettering “DALL’INIZIO, PER SEMPRE 130°” per celebrare i 130 anni del club più antico d’Italia.