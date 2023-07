Genoa, Retegui: “Milito mi ha detto che è la scelta giusta. Vado in un grande club”

Il Genoa ormai è vicinissimo alla fumata bianca per l'attaccante della Nazionale, Mateo Retegui. Il calciatore ha lasciato Buenos Aires e probabilmente già domani sarà a Genova per effettuare le visite mediche. Intanto ha già fatto alcune dichiarazioni: "Giocare in Europa è il mio sogno, ho parlato con Milito e mi ha detto che è la scelta giusta per me. Mi ha parlato benissimo del Genoa. Abbiamo preso la decisione in famiglia e pensiamo sia la migliore. Vado in un grande club, sono felice e pronto a imparare." ha detto alla partenza ai microfoni di ESPN.