Genoa, si ferma Gudumundsson: distrazione al polpaccio

Sicura l'assenza del numero 11 rossoblù dalla partita contro il Frosinone di domenica 26 alle ore 15 allo Stirpe, per la 13a giornata di Serie A, ma appare difficile al momento immaginare che il giocatore possa recuperare per il match successivo, quello di sabato 2 dicembre alle 15 in casa contro l'Empoli, che precederà l'ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca in casa della Lazio, martedì 5 dicembre alle 21. Un problema non di poco conto, considerando che in attacco Gilardino è già alle prese con il lento recupero di Mateo Retegui.