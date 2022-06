Genoa, tesoretto importante in arrivo: ecco perché

Il Grifone potrebbe cedere un talentino che ha tante richieste.

Dopo aver chiuso il primo colpo del nuovo mercato, il Genoa potrebbe presto avere in mano un'altra bella somma di denaro che arriverebbe, in questo caso, da una cessione. Non è certo un segreto che Andrea Cambiaso abbia tante richieste e a breve potrebbe esserci la svolta per la sua vendita.

Inter, Juventus ma soprattutto Atalanta sono su di lui e potrebbero mettere sul piatto l'offerta giusta per convincere il Grifone a cedere. Si parla di 7-8 milioni che la Dea sarebbe disposta ad investire per l'esterno. Infatti, nelle ultime ore è raffreddata la pista Nuno Tavares dell'Arsenal e per questa ragione i nerazzurri di Bergamo avrebbero spostato il loro pressing per il talento rossoblù.

Da capire se effettivamente ci sarà l'affondo - o se ci sarà qualche rilancio da altre squadre, ma soprattutto quando il Genoa potrà contare sul tesoretto per puntellare al meglio la propria rosa per la prossima stagione in Serie B.