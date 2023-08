Genoa, Thorsby: “Tanti rimarranno delusi, ma a Genova mi sento come a casa”

"Qualcuno rimarrà deluso, altri saranno contenti. Sono tornato a Genova perché qui mi sento a casa, con la mia famiglia e tanti veri amici. Sampdoriani e genoani". Queste le parole di Morten Thorsby, che tramite i propri profili social ha annunciato il trasferimento al Genoa. Cambio maglia da molti considerato come un tradimento visto che pochi anni fa aveva dato tutto per la causa della grande rivale, la Sampdoria. Oggi però il calciatore è contento e non vede l'ora di iniziare la nuova stagione: "Questo fa parte del mio lavoro. Ho amato la Samp, ma ora sono con il Genoa e mi batterò per questa maglia".