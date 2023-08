Genoa, via Ottolini come direttore sportivo: Petrachi potrebbe sostituirlo

C'è aria di cambiamento in casa Genoa. Il club rossoblu, grande protagonista del mercato e scommessa della nuova stagione di Serie A, potrebbe cambiare volti in dirigenza e spostare i vari tasselli qui e la. Secondo quanto riportato da Primocanale.it, a Genova si sta valutando la possibilità di allontanare Marco Ottolini dalla mansione di direttore sportivo per affidarla ad un nuovo volto. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Gianluca Petrachi, che ha già una discreta esperienza avendo lavorato come d.s. sia al Torino che alla Roma. Nel caso dovesse esser confermata questa possibilità, l'attuale direttore rimarrebbe comunque all'interno del club cambiando però la sua mansione.