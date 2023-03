Gentile sentenzia: “Juventus, posto Champions sfumato. Sulla penalizzazione…”

Le parole dell'ex storico calciatore e campione del mondo.

Redazione ITASportPress

Intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai, Claudio Gentile, storico ex calciatore e campione del mondo con l'Italia, ha avuto modo di soffermarsi su diversi temi dell'attualità calcistica. Dal big match Roma-Juventus che ha visto i giallorossi vincere, fino alla situazione dei bianconeri penalizzati con 15 punti in meno in classifica.

"La Champions con la sconfitta di Roma potrebbe essere sfumata, finiscono i sogni per andare nella competizione più importante", ha detto Gentile. "Brucia perché ieri sera è stata immeritata. Questo è il calcio e bisogna far fronte e pensare al futuro". Sulla penalizzazione subita dalla Juventus: "Situazione extra campo? Diciamo che influisce perché non sai in che direzione puoi andare, questa penalizzazione ha dato una mazzata all’ambiente. Io non sono fiducioso che verrà tolta e quindi mi rassegno che questo sarà il finale di quest’anno".

Non manca un passaggio sulla Nazionale: "Ci sono pochi giocatori italiani che giocano nel campionato di Serie A. Come facciamo a crescere dei giovani che potrebbero essere il futuro del nostro calcio? Lui è nelle condizioni peggiori: ha pochi giocatori disponibili per costruire una Nazionale importante come quella italiana. Non è facile creare una nazionale di un certo livello. Ha poche possibilità di scelta".