Giornata nera per la Juve travolta dall’Empoli 4-1

Una giornata nerissima per la Juventus che dopo i 10 punti di penalizzazione decisi dalla Corte federale d'Appello, è stata surclassata dall'Empoli vittorioso al Castellani con il punteggio di 4-1. Bianconeri che in classifica restano all'ottavo posto con 59 punti. Doppietta di Caputo, gol di Luperto e Piccoli. Per la Juve la buona notizia del ritorno al gol di Chiesa. La Juve parte bene, colpisce una traversa con Milik ma poi viene sopraffatta. Caputo segna su rigore il vantaggio, Luperto raddoppia. A inizio ripresa ancora Caputo porta i padroni di casa sul 3-0. Nel finale accorcia Chiesa ma Piccoli la chiude sul 4-1. La squadra di Zanetti è salva e al 90' scatta la festa al Castellani.