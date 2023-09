Giroud e Leao fanno sorridere il Milan che passa a Roma

La ripresa si apre col raddoppio degli ospiti, firmato da un capolavoro di Leao al 48`. L`attaccante portoghese, su cross di Calabria dalla destra, prima scivola, ma da terra arpiona la palla in rovesciata e la manda a fil di palo, imprendibile per Rui Patricio. La Roma accusa il colpo a freddo, ma allo scoccare dell`ora di gioco arriva l`espulsione per doppio giallo di Tomori (entrambi i cartellini per fallo su Belotti) a ridare speranze ai padroni di casa, supportati dall`ingresso di Spinazzola e Lukaku dal 70`. Pioli risponde inserendo Pobega per Giroud per dare maggior equilibrio ai suoi, costretti all`inferiorità numerica. E` proprio Spinazzola, con una conclusione deviata da Kalulu, ad accorciare le distanze al 92`, ma il gol non basterà ad evitare la sconfitta per la Roma, che resta senza successi nei primi tre turni per la prima volta dalla stagione 2011/2012.