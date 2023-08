Giroud e Pulisic si ripetono e il Milan doma il Torino. La Roma cade a Verona

Vittoria netta del Milan contro il Torino a San Siro per 4-1 con i gol di Giroud due su rigore di Pulisic e di Theo Hernandez. Rossoneri che bissano il successo di Bologna con tutti i nuovi già ambientati. Il Torino oggi non ha mostrato l'identità del suo allenatore giocando una gara con ritmo lento e tanti errori. Nell'altra partita della serata, il Verona ha battuto in casa la Roma per 2-1. Gol di Duda, Ngonge e Aouar i marcatori. Giallorossi sfortunati hanno colpito due legni, i gialloblù invece sono stati bravi ma cinici a raccogliere il massimo con il minimo.