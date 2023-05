Il Milan ha battuto la Juventus all'Allianz Stadium con un gol di Giroud di testa nel primo tempo. Meglio la squadra bianconera in avvio, poi tante difficoltà nella ripresa per la squadra di Allegri che ha peccato in lucidità. Milan ha anche sfiorato il raddoppio con Leao. I rossoneri hanno conquistato l'aritmetica certezza dell'accesso alla prossima Champions League.