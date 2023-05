Gravina si complimenta: “Orgoglioso per le tre italiane finaliste, ma…”

Gabriele Gravina è intervenuto sull'impresa dei club di Serie A. Quest'annata, infatti, almeno un'italiana occupa un posto in finale delle rispettive tre competizioni europee. Champions, Europa e Conference League. Il presidente della Figc si è mostrato contento ed orgoglioso per quanto fatto in stagione, e si complimenta: "Avere tre finaliste nelle coppe europee è grande motivo di orgoglio per il calcio italiano - ha dichiarato alla fase finale del torneo 'Il calcio e' di tutti - che però deve scoprire il senso della coerenza". Si, perché Gravina ha poi tramutato il proprio discorso, andando ad afferrare i fili della valorizzazione dell'intero movimento calcistico: "È sicuramente una grande festa per il nostro calcio quanto accaduto in stagione, ma dovremo gioire se ciò possa ripetersi anche nelle prossime annate".