A Cagliari è super Milan. I rossoneri anche senza Giroud e Leao tra i titolari, vincono 3-1 in casa dell'undici isolano. È la squadra di Ranieri a passare con un Luvumbo scatenato, ma Okafor (primo gol col Milan) e Tomori ribaltano tutto già nel finale di primo tempo. Nella ripresa tris di Loftus-Cheek con una botta da fuori. Il Milan sale a quota 15 punti in campionato. Nelle altre partite giocate nel pomeriggio vittoria per 1-0 dell'Empoli contro la Salernitana con gol di Baldanzi e dell'Atalanta a Verona con gol di Koopmeiners.