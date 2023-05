Il Napoli è la miglior squadra in Europa per “gol di testa”

Con la rete siglata ieri da Mathías Olivera, il Napoli è la squadra che ha segnato più reti di testa nei top cinque campionati europei. A riportarlo è OptaPaolo, il quale mette in mostra un dato strepitoso: i partenopei hanno realizzato 17 reti di testa in questa stagione. I migliori d'Europa, per una caratteristica che non è certo da trascurare. Il gol per via aerea ed impatto di testa arriva da una ripetuta costruzione del gioco, prima al centro poi sulle fasce, per poi concludersi con un cross vincente all'interno dell'area di rigore. Che dire, lo merita anche dall'alto questo scudetto la squadra di Luciano Spalletti.