Il Sassuolo spegne la Juventus che perde 4-2 al Mapei

Un grande Sassuolo batte al Mapei la Juventus in una gara ricca di gol ed episodi. Tanti errori tecnici dei bianconeri che avevano anche pareggiato ma poi due errori gravi sono costati due gol. Primo ko della squadra di Allegri in campionato. Inizio aggressivo dei bianconeri, ma il Sassuolo colpisce con Laurienté sulla papera di Szczesny che non trattiene. La Juve pareggia con l'autorete di Vina, a fine primo tempo Berardi riporta avanti i suoi con una bella conclusione. Dopo l'ora di gioco Laurienté si divora il tris, Vlahovic non trova il pari ma era in offside. Al 78' lo trova Chiesa, ma subito dopo Pinamonti fa 3-2 di testa. Nel recupero clamoroso autogol di Gatti che vale il poker per i neroverdi alla seconda vittoria in campionato.