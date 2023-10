Al Via del Mare successo del Torino, che reduce dalle sconfitte nel derby e contro l'Inter, si riscatta in casa del Lecce. Decisivo al 41' con un gol di rapina di Buongiorno al primo tiro in porta. D'Aversa nel secondo tempo cambia tutto l'attacco per raggiungere il pari ma non riesce. Preziosa vittoria dei granata che erano in crisi.