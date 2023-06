Il Verona batte lo Spezia ed è salvo. Liguri tornano in Serie B

Nella partita spareggio per la salvezza in Serie A a vincere è stato il Verona che ha battuto al Mapei lo Spezia per 3-1. Gara vibrante decisa da una doppietta di Ngonge e dal gol di Faraoni, poi espulso. Di Ampadu il momentaneo 1-1 su deviazione di Magnani. Protagonista del match è stato il portiere del Verona Montipo' autore di grandi parate e di un rigore respinto a Nzola nel secondo tempo. Grande gioia per la squadra veneta che conquista la quinta salvezza in Serie A mentre grande delusione per i liguri che tornano in Serie B.