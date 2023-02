Inghilterra, Pogba lascia la Juventus

La Juventus sta valutando di chiudere subito l'avventura a Torino con il centrocampista Paul Pogba che finora non ha mai giocato. Una indiscrezione che riporta il Daily Mail. In pratica il club torinese è addirittura pronto a fare un passo per rescindere il contratto con il calciatore francese che ha deluso. Max Allegri a sorpresa durante la conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio di Coppa Italia ha comunicato il nuovo stop del francese: «Mancherà Pogba, che ha avuto un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando sei fuori da tanto tempo e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori». Pogba non gioca una gara ufficiale dal 19 aprile con lo United. Morale: la Juventus non ha ancora mai avuto la sua stella dallo stipendio a doppia cifra, il giocatore più pagato della rosa e il più atteso. Pogba svincolato è tornato alla Juventus la scorsa estate, dopo aver giocato dal 2012 al 2016 e nel luglio 2022. Il giocatore nel pre-campionato ha subito un infortunio al menisco e si è sottoposto a un intervento chirurgico, motivo per cui non ha ancora giocato una sola partita con la Juve. Al momento non risulta che il giocatore abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio e se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio. Pogba ha un contratto fino al 2026.