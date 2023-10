Inter, Barella: “Scommesse? Mai piaciuti giochi d’azzardo. Tutelo famiglia e passo a vie legali”

In Italia è partita la caccia ai calciatori che sarebbero coinvolti nella vicenda del caso scommesse. Nomi tanti ma per molti di essi non c'è alcun riscontro ufficiale nell'ambito delle indagini. Intanto si registra la presa di posizione di Nicolò Barella che attraverso il suo profilo Instagram ha manifestato tutta la sua amarezza per essere stato messo in mezzo: "Sono stato zitto per troppo tempo - scrive il centrocampista dell'Inter -, nonostante tutto quello che letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m... Per questo da oggi passerò alle vie legali".