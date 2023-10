Inter, Dimarco: “Vorrei diventare una bandiera di questo club. E’ il mio sogno”

Il terzino dell'Inter Federico Dimarco in questo inizio di stagione si è confermato uno dei punti di forza dei nerazzurri. Il 25enne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset dell'ottimo inizio di stagione dei nerazzurri, protagonisti sia in campionato che in Champions League: "Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio". Sulla rivali per lo scudetto: "Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo". L'amore per l'Inter: "Bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti".