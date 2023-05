Inter doma la Roma con gol di Dimarco e Lukaku

Quarta vittoria consecutiva dei nerazzurri in campionato

L'Inter vola e adesso pensa al derby di Champions con un forte stato d'animo. I nerazzurri hanno vinto 2-0 a Roma con i gol di Dimarco e Lukaku. La squadra di Inzaghi infila la quarta vittoria consecutiva in campionato. Un successo netto e meritato contro i giallorossi di Mourinho. Al 33' del primo tempo il vantaggio nerazzurro con l'esterno mancino, bravo a chiudere in rete un assist dalla destra di Dumfries. Nella ripresa è Romelu Lukaku, con un gran sinistro dopo l'assist di Lautaro, a chiudere il match. I nerazzurri salgono così a quota 63 in classifica.