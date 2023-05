Inter, dopo le scuse di Dimarco ultras milanisti chiudono il caso

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco è stato preso di mira da tifosi del Milan per aver invitato gli spettatori nerazzurri a intonare cori contro i rossoneri. Forse preso dalla foga del momento per l'avvenuta qualificazione in finale di Champions, l'esterno si è scatenato con la curva dell'Inter chiedendo di saltare se non si era rossonero ed infastidito i tifosi avversari. Quest'ultimi non hanno tardato a rispondere e l'hanno fatto giusto poche ore dopo, con uno striscione che cita: "Dimarco, pensa a giocare... o la lingua ti faremo ingoiare". Dichiarazioni pesanti, che sanno proprio di minaccia nei confronti del calciatore, il quale ha compreso il rischio e corso subito ai ripari. Tramite i propri profili social, infatti, il nerazzurro ha chiesto scusa: "Martedì sera al termine della partita mi sono lasciato ad un momento di leggerezza. Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi".