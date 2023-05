Inter è ancora travolgente: Atalanta battuta e posto in Champions garantito

Ancora una serata straordinaria dell'Inter che a San Siro ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 3-2 conquistando l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Partenza fulminea dei nerazzurri che dopo 3' sono già sul 2-0 con i gol di Lukaku e Barella poi la Dea torna in partita con la rete di Pasalic. Nella ripresa Lautaro firma il tris e Muriel la chiude sul 3-2 con una bella conclusione. Ultima partita in casa dei nerazzurri in campionato e si è visto uno stratosferico Lukaku: un assist e un gol. Per la finale contro il City il suo posto in campo a Istanbul dal 1' forse sale di quota adesso.