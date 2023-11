Inter e Juventus, è sfida scudetto

Inter e Juventus, le più continue

Finora Inter e Juventus hanno dimostrato una maggiore continuità di risultati a differenza delle altre compagini. La squadra di Inzaghi è la favorita numero uno per il titolo, in quanto può vantare una profondità di rosa di cui non dispongono le avversarie. La finale di Champions League dello scorso anno ne ha decretato la piena maturità. L’ incognita è rappresentata dai tanti impegni in stagione, in primis le coppe europee, capaci di togliere forze preziose in un campionato dove un solo passo falso potrebbe alla fine risultare decisivo.

La principale antagonista della Beneamata ha un evidente vantaggio: non avere altri impegni extra. Può quindi concentrare tutte le sue risorse fisiche e mentali sul campionato, pur disponendo di una rosa meno ampia rispetto ai rivali. Difesa solida e intuizioni dei singoli in avanti, sono al momento queste le principali qualità mostrate in questa prima parte di stagione dalla Juve. Il gioco non sarà spumeggiante come quello dei rivali, ma fin quando si esce dal campo come vincitori, difficile obiettare qualcosa a mister Allegri.

Juventus-Inter, big match alla ripresa del campionato

Arriva nel momento più indicato lo scontro diretto fra le due formazioni che occupano le prime due posizioni in campionato. Alla ripresa della Serie A infatti, domenica 26 novembre, è in programma il match d’andata del derby d'Italia a Torino. Una gara sempre affascinante, ancor più quest’anno con le due squadre sfidarsi nuovamente per il titolo. Separate soltanto da due punti in classifica, un eventuale successo dei bianconeri significherebbe primo posto in solitaria. Viceversa, la vittoria degli ospiti si tradurrebbe nella prima mini fuga della stagione, da parte della formazione accreditata da tutti come la più forte del torneo.

