Inter e Milan, quanto costa mantenere San Siro tra affitto, ricavi e costi

Soprannominato "La scala del calcio", San Siro è uno degli stadi più rappresentativi della passione italiana. Eppure le voci riguardo i due club che storicamente ne fanno uso, Inter e Milan, virano per la costruzione di un nuovo stadio a causa degli eccessivi costi di mantenimento del Meazza. Perché ricordiamo che la struttura appartiene al Comune di Milano e i due club pagano un affitto milionario, poi all'interno di una società divisa al 50% (la M-I Stadio) dividono costi e ricavi. Ma attenzione quest'ultimi non riguardano i match, che vanno direttamente a bilancio per le due squadre, ma tutto ciò che è marginale. Quindi quelli del museo o dello store.