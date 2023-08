Inter, Inzaghi: “Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore”

Dopo una lunga estate di lavoro per arrivare pronti all'esordio stagionale, l'Inter ha conquistato la prima vittoria della Serie A 2023/24 nella sfida contro il Monza, davanti a un pubblico che ha confermato ancora una volta la sua passione per i colori nerazzurri. Il commento di mister Simone Inzaghi al termine della sfida di San Siro: “Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto di chi ha cominciato e dei subentrati, ho visto entusiasmo in campo e sugli spalti, era una vittoria che volevamo e ho visto spunti positivi. Ho sensazioni buone, siamo alla prima ma abbiamo fatto un’ottima gara, con qualche imperfezione che cercheremo di rivedere. Thuram? Ha fatto un’ottima gara, ha attaccato la profondità nel momento giusto, ha legato il gioco, ogni giorno sta aumentando sempre più l’intesa con i compagni, non è stato fortunatissimo ma mi ha soddisfatto, tutti i subentrati hanno fatto bene. Arnautovic? Si è dato molto da fare e ha avuto un ottimo impatto. Abbiamo cambiato tanto però si vede una squadra che ha automatismi nonostante i cambiamenti, siamo ripartiti da due stagioni fatte molto bene e quest’anno vogliamo miglioraci ancora manca ancora per completare la rosa, dobbiamo puntellare la squadra perché abbiamo l’obbligo e il dovere di fare bene per i nostri tifosi. Sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione e può succedere di tutto, io voglio competizione in ogni ruolo. Abbiamo perso giocatori importanti, sappiamo che è in atto un cambiamento ma ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e con il sorriso come piace a me. ”