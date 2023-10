Inter, Inzaghi: “Abbiamo vinto una partita molto importante”

Le firme di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu decidono il successo contro il Torino: un tris di gol che permette all'Inter di raggiungere quota 22 punti in classifica dopo 9 giornate di Serie A con la quarta vittoria su quattro partite giocate in trasferta. Il commento di Mister Simone Inzaghi al termine della sfida: “Sono stati molto bravi i ragazzi, si sono sacrificati, hanno fatto un'ottima fase di non possesso e abbiamo vinto una partita molto importante. Dopo la sosta incontrare il Torino non è semplice, siamo rimasti in partita, siamo partiti bene, poi abbiamo abbassato l’intensità e avevamo di fronte una squadra forte, complimenti ai ragazzi. Le partite si giocano in due fasi, nell’ultima mezz’ora spesso le gare cambiano, i ragazzi che sono entrati hanno fatto bene come quelli che sono usciti, il Torino per 60 minuti ha tenuto una grande intensità e non era facile. Thuram? Si è presentato nel migliore dei modi, è arrivato con tanti buoni propositi, ha voglia di imparare e si è inserito benissimo, si è calato benissimo nella parte e deve continuare così come i suoi compagni. Schuurs? Ovviamente dispiace per lui, è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo. Purtroppo è successo questo infortunio, probabilmente Barella non meritava il giallo, stava facendo una buona gara, in quel momento dovevo scegliere tra lui e Mhkitaryan per il cambio e l’ammonizione mi ha fatto propendere per lui, però stava facendo una buona gara di corsa con ottime idee. Tra 72 ore saremo in campo contro il Salisburgo, una squadra che ha vinto a Lisbona contro il Benfica, dobbiamo prepararla nel migliore dei modi, ci saranno due match fondamentali, andata e ritorno in 15 giorni contro il Salisburgo, sarà una patita difficilissima contro una squadra giovane che corre anche molto. Lautaro? Lavora benissimo, è tornato da un giorno e mezzo, ha fatto una grande gara e ha la fortuna di giocare con una quadra che lo mette sempre nelle migliori condizioni ogni partita ”