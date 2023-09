Inter, Inzaghi: “Al Milan abbiamo fatto gol nei momenti giusti”

San Siro si colora ancora di nerazzurro: l'Inter conquista il derby di andata battendo il Milan 5-1 grazie alla doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. A fine partita il commento di mister Simone Inzaghi: “Abbiamo fatto un buonissimo inizio di stagione e un grandissimo derby. Siamo sempre stati concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti, i subentrati sono stati bravissimi, quindi complimenti ai ragazzi. Sappiamo che è solo un buon inizio ma siamo felici per i nostri tifosi. Adesso dobbiamo prepararci per le prossime partite ravvicinate. Io guardo i miei ragazzi, cosa danno in allenamento, ero un po’ preoccupato per questa sfida perché nelle prime tre ho avuto una settimana intera, per questa invece ho avuto diversi giocatori rientrati a 24 ore dal match ma sapevo che sanno giocare queste partite e me l’hanno dimostrato ancora una volta. Mi fa enormemente piacere per la nostra gente, per la nostra società, per il Presidente, sappiamo che era importantissimo e cosa rappresenta il derby. Gli ultimi derby vinti ci hanno portato un trofeo e la possibilità di giocare una finale importantissima e questo ci dà il momentaneo primato in classifica ma siamo solo alla quarta giornata, il campionato è lunghissimo. È importante la profondità di panchina adesso giocheremo ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Oggi ho fatto i complimenti a tutta a squadra. Per il gol di Leao non ci sono state avvisaglie, forse dovevamo palleggiare meglio nel primo tempo ma è un derby, avevamo giocatori che avevano speso molto fisicamente e mentalmente e quando è stato il momento i subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto. Thuram? Marotta e Ausilio già l’inverno scorso volevano prenderlo, avevo parlato anche con Deschamps che me ne aveva parlato bene. È un bravo ragazzo, con grandi qualità che si è fatto subito voler bene. Bravo lui e brava la società. Abbiamo cambiato 12 giocatori, non è poco. La scorsa stagione ci ha dato consapevolezza, dobbiamo continuare così, siamo soddisfatti dell’inizio ma dobbiamo farci trovare pronti perché sappiamo che il difficile viene ora. ”