Inter, Inzaghi: “Alleno ragazzi straordinari e faccio loro i complimenti”

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro l'Atalanta che vale il posto in Champions League la prossima stagione. "Alleno ragazzi straordinari e stasera si è visto ancora. Non dimentichiamo che eravamo in campo a Roma pochi giorni fa e contro l'Atalanta tutti hanno dato il massimo. Questa era una gara importante e abbiamo preparato solo al video non avendo altro tempo ma i ragazzi hanno trovato le energie per battere l'Atalanta. Non pensavo così dopo 48 ore dalla finale di Coppa Italia. Complimenti ai ragazzi per questa grande partita. Chi in campo contro il Manchester City? Lo vedremo in avanti...".