Inter, Inzaghi: “Atalanta grande squadra, ci sarà da soffrire”

Alla vigilia del match del Gewiss Stadium Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa, limitandosi a presentare il match ai microfoni di Inter Tv sottolineando le difficoltà che potranno arrivare dalla partita contro la quarta forza del campionato, staccata solo di sei punti dall'Inter e ancora senza gol al passivo in casa: "Sappiamo che sarà una partita impegnativa. L'Atalanta ha un impianto collaudato, fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un'ottima società alle spalle. Anche questo stanno ottenendo grandi risultati. Sappiamo che non hanno ancora subito gol in casa e che concedono poche occasioni, a saremo sollecitati anche in difesa perché sono forti anche in attacco. Sarà una gara fisica, dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme”.