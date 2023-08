Inter, Inzaghi: “Contro il Psg sofferto inizialmente poi creato nostre occasioni”

Bilancio positivo per i nerazzurri nell'Inter Japan Tour: dopo il pareggio per 1-1 contro l'Al-Nassr, la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso le amichevoli con il successo in rimonta contro il Paris Saint Germain deciso da Esposito e Sensi. Il commento dell'allenatore al termine del match: “Abbiamo giocato una partita importante contro una squadra molto tecnica, forte. È normale che la brillantezza la troveremo da qui al 19 agosto. Abbiamo sofferto inizialmente poi ci siamo organizzati bene, abbiamo migliorato la nostra gestione, creato le nostre occasioni, siamo andati sotto per l'eurogol di Vitinha e poi siamo stati bravi a ribaltarla. Da cosa inizieremo a lavorare al rientro? Sulla brillantezza perchè i carichi di lavoro sono importanti, stiamo lavorando bene però con tanto caldo, cercheremo di migliorare ancora. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono contento per come si stanno allenando. Stiamo lavorando dal 13 luglio, i Nazionali sono arrivati il 18, abbiamo tanto da migliorare ma sono contento per l'applicazione che vedo giornalmente da tutti i ragazzi. Un bilancio del tour in Giappone? Bene, abbiamo lavorato tanto, c'è tanto caldo e il fuso orario difficile da smaltire ma sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato grande disponibilità.”