Inter, Inzaghi: “Derby di domani non è decisivo ma conta molto”

Un Frattesi così come si tiene fuori?

"Davide è un giocatore che abbiamo voluto fortemente, si è inserito benissimo, lavora molto bene insieme ai compagni, poi io devo fare delle scelte e sono contento di poterle fare. Lo dicevo l’anno scorso, c'è stato un momento in cui avevo scelte obbligate, poi -quando ho recuperato i giocatori- ho potuto farle e l'Inter è migliorata tanto".

Quanto può essere importante battere il Milan?

Sappiamo l’importanza della partita. Cosa rappresenta per noi, per la società e per i tifosi, i ragazzi sono preparati bene. Non è stata la stessa preparazione delle altre partite ma questo non solo per noi. Sanchez lo vedrò solo oggi, Cuadrado l’ho visto sereno, domani poi farò delle scelte solo ed esclusivamente per questa partita, poi da domenica penseremo alla Champions.

Quali indicazioni vi hanno dato queste prime tre partite sul Milan?

L’Inter nell’11 iniziale ha cambiato due giocatori, il Milan tre o quattro, sono due squadra che hanno rinnovato, che sono partite molto bene, ognuna con la propria identità. Domani non è decisiva ma sappiamo cosa significa per la nostra città e i nostri tifosi quindi daremo il meglio.

Avete guardato solo le partite di campionato di quest'anno o anche quelle di Champions della scorsa stagione?

È tanto che ci affrontiamo con il Milan, abbiamo cambiato qualche giocatore ma i principi sono gli stessi. Le prime partite di campionato che hanno dato indicazioni.

Quanto è importante arrivare molto consapevoli del vostro valore? Avete preparato qualcosa di speciale per Leao?

Sarà un osservato speciale, è un grande giocatore e cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto. Per i quattro derby dello scorso anno posso dire che sono orgoglioso di averli vinti, di aver fatto esultare tifosi, ma sappiamo che in campo non vanni i precedenti ma due squadre che faranno di tutto per vincere domani.

I quattro derby vinti sono diventati una statistica: c’è timore che non vada avanti?

No, siamo consapevoli dobbiamo essere molto concentrati: entrambe le squadre questa settimana non hanno lavorato come le precedenti, tanti giocatori hanno viaggiato o giocato 180 minuti, bisogna essere concentrati e lavorare per arrivare al meglio.

