Inter, Inzaghi: “Difficilissimo riconfermarci ma abbiamo tanta voglia e speranza”

La conferenza stampa di mister Simone Inzaghi:

È passato solo un mese dalla fine di una stagione molto intensa. Con che spirito si riparte?

"C’è tantissima voglia, abbiamo chiuso una stagione lunga, intensa ed entusiasmante, con 57 partite giocate. Ci sono stati momenti difficili ma tutto l’ambiente Inter è stato bravo a compattarsi per portare avanti una stagione ricca di soddisfazioni. Ricominciamo con tanta voglia, sarà un'altra stagione intensa e speriamo piena di soddisfazioni per i nostri tifosi che hanno già esaurito gli abbonamenti".

Lo Scudetto può essere un obiettivo?

"Il DNA dell’Inter è quello della vittoria. È il grande obiettivo, come per tutte le squadre, noi sappiamo che siamo l’Inter e abbiamo il dovere di lottare per vincere la seconda stella, ci proveremo con tutte le nostre forze e già da domai sappiamo quale sarà il nostro grande obiettivo".

Qual è la sfida più dura di quest’anno?

"Cominciare il terzo anno è motivo di grande orgoglio, un risultato raggiunto grazie alla società e ai giocatori che mi hanno aiutato in questo percorso. Ogni anno abbiamo grandi sfide davanti. Il percorso nelle coppe negli ultimi due anni è stato pressoché perfetto, abbiamo perso la partita col Liverpool e la finale di Istanbul, in campionato siamo arrivati secondi e terzi, lavoreremo per fare sempre meglio".

Il mercato come procede? Cosa vi darebbe in più Lukaku?

"Ho totale sintonia con la dirigenza, si sta lavorando, è normale che sia un mercato non semplice ma stiamo operando nel migliore dei modi. Conosciamo tutti Thuram, Frattesi, lo stesso Bisseck, c’è stato il ritorno Di Gennaro. Lukaku sappiamo cosa rappresenta, cosa ha fatto nella seconda parte di campionato, abbiamo lottato per riportarlo, ci riproveremo ma è di un'altra società".

Tra poco ci sarà la tournée in Giappone. Quanta percentuale di squadra vorresti?

"Sarebbe bello averne tanti. È importante questa prima fase di lavoro, sappiamo che cambierà ancora tanto. Il mercato è imprevedibile, il mercato aperto non aiuta noi allenatori ma ci siamo abituati".

L’Inter ha fatto l’ultimo salto? Gioca questa Champions per vincerla?

"Nella finale di Champions non c’era tutta questa distanza con il Manchester City e l’abbiamo dimostrato giocandocela alla pari, abbiamo tenuto testa alla squadra più forte d’Europa. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per colmare questo divario, ci siamo migliorati, sarà difficilissimo riconfermaci quest’anno ma abbiamo tanta voglia e speranza".

La partenza di Brozovic cosa cambierà?

Farei un discorso generale per i ragazzi che non ci sono più e che hanno fatto la storia dell’Inter in questi anni, hanno fatto tutti benissimo. La scelta è quella di ringiovanire la rosa, ma a tutti questi giocatori hanno fatto la storia dell’Inter in questi anni e il nostro augurio è che i nuovi arrivati facciano altrettanto.

Il turnover sistematico può essere riproposto anche questa stagione?

Quest’anno ci sarà solo un turno infrasettimanale ma avremo le coppe quindi avrò bisogno di tutti i giocatori, l’anno scorso negli ultimi mesi tutti ci hanno dato un grande aiuto, la speranza è averli tutti perché il miglior periodo dell’anno scorso è stato proprio quello in cui avevamo recuperati tutti.

È la prima volta in scadenza con l’Inter, come la vivi?

Quello che mi preme di più è il lavoro sul campo e quello che succederà da domani, per il resto sono sereno.

Lautaro sarà capitano? I soldi dell'Arabia spaventano?

Arrivano capitali e difendere giocatori è sempre più difficile. Per il capitano per correttezza voglio parlarne prima con la squadra al completo.